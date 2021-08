Imprese: Mise, 38 milioni di euro per i nuovi bandi Brevetti+, Marchi+ e Disegni+

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da settembre le Piccole e medie imprese potranno presentare le domande per richiedere gli incentivi previsti dalle misure Brevetti+, Marchi+ e Disegni+, per le quali sono state stanziate risorse complessive pari a 38 milioni di euro. E’ quanto stabilito - si legge in una nota - dal ministero dello Sviluppo economico che ha emanato il decreto di programmazione delle risorse per l’anno 2021 e pubblicato i nuovi bandi, cosi come previsto dal Piano strategico sulla proprietà industriale per il triennio 2021-2023 approvato dal ministro Giorgetti lo scorso mese. Si tratta di una linea di azione prevista anche nell’ambito del Pnrr, che punta a favorire la brevettabilità delle innovazioni tecnologiche e la valorizzazione di marchi e disegni. In particolare, i termini di presentazione delle domande sono i seguenti: dal 28 settembre per il bando Brevetti+, che dispone di 23 milioni di euro; dal 12 ottobre per il bando Disegni+, che dispone di 12 milioni di euro; dal 19 ottobre per il bando Marchi+, che dispone di 3 milioni di euro. I nuovi bandi hanno recepito alcune novità relative ai requisiti di accesso, alle agevolazioni concedibili e alla procedura di presentazione delle domande.(Com)