Romania: attacco Mercer Street, ambasciatore dell'Iran convocato al ministero degli Esteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri di Bucarest comunica di aver chiesto spiegazioni all'Iran per l'attacco con droni contro la petroliera Mercer Street, in seguito al quale sono stati uccisi un cittadino romeno e un cittadino britannico. Secondo quanto si apprende da una nota, il ministero degli Esteri di Bucarest ha convocato d'urgenza l'ambasciatore iraniano a Bucarest annunciando la richiesta di spiegazioni su quanto accaduto all'Iran. Il ministero degli Esteri romeno afferma inoltre di riservarsi "il diritto di agire di conseguenza, insieme ai suoi partner internazionali, per una risposta adeguata". Secondo la diplomazia romena, l'attacco contro un obiettivo civile, che ha provocato la perdita di vite umane e ingenti danni materiali, non ha alcuna giustificazione e deve essere fortemente condannato a livello internazionale. "Non c'è giustificazione di alcun tipo per l'attacco deliberato contro i civili", ha dichiarato il ministro degli Esteri romeno, Bogdan Aurescu, scrivendo su Twitter. "Continuiamo a coordinarci con i nostri partner per una risposta appropriata", ha aggiunto il capo della diplomazia di Bucarest. (segue) (Rob)