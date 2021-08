Romania: attacco Mercer Street, ambasciatore dell'Iran convocato al ministero degli Esteri (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri mattina, il premier israeliano, Naftali Bennett ha accusato direttamente l'Iran di essere responsabile dell'attacco. "Israele sa con certezza" che è stato l’Iran ad attaccare la petroliera Mercer Street al largo delle coste dell’Oman e "risponderà in modo adeguato". Le osservazioni di Bennett sono giunge in risposta alle dichiarazioni di Teheran che tramite il ministero degli Esteri ha negato qualsiasi coinvolgimento nell’attacco. “Affermo qui che l’Iran è l’autore dell’attacco alla nave. Abbiamo prove dell’intelligence a riguardo e ci aspettiamo che la comunità internazionale chiarisca al regime iraniano che ha commesso un grave errore”, ha dichiarato Bennett. “In ogni caso – ha aggiunto Bennett – sappiamo come inviare, a modo nostro, il messaggio all’Iran”. Secondo il premier israeliano, “il comportamento prepotente dell’Iran non è solo pericoloso per Israele, ma danneggia gli interessi globali, la libertà marittima e il commercio internazionale”. Bennett ha sottolineato che questo messaggio è stato trasmesso dal ministro degli Esteri, Yair Lapid, nelle telefonate con gli omologhi stranieri e ha incaricato gli ambasciatori israeliani a Londra, Washington e New York di inviare incontri con le parti interessate nelle capitali e alle Nazioni Unite. (Rob)