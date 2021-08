Cina: Pechino auspica rafforzamento cooperazione con i Paesi dell'Asean

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione del 30mo anniversario dell'istituzione delle relazioni di dialogo con l'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean), la Cina ha esortato tutti i membri del meccanismo ad approfondire la cooperazione anti-Covid, stimolare la ripresa economica, espandere lo sviluppo sostenibile e praticare un vero multilateralismo. Lo ha dichiarato oggi la portavoce del ministero degli Esteri cinese, Hua Chunying, in vista della riunione ministeriale Asean-Cina, della riunione dei ministri degli Esteri Asean più tre (Cina, Giappone, Corea del Sud), del vertice dell'Asia orientale e del Forum regionale Asean, che si terranno in videoconferenza dal 3 al 6 agosto. Il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, parteciperà agli eventi su invito di Haji Erywan, secondo ministro degli Esteri del Brunei, presidente di turno dell'Asean. "Dovrebbero essere compiuti sforzi per collegare attivamente le strategie di sviluppo nazionale post-Covid e promuovere nuove proposte per la ripresa", ha affermato la portavoce. Pechino "auspica di perseguire uno sviluppo comune con i membri dell'Asean, così da affrontare insieme le questioni attuali e salvaguardare la pace, la stabilità, lo sviluppo e la prosperità regionale", ha concluso la portavoce. (Cip)