Bielorussia: Germania su caso Timanovskaya, Minsk rispetti diritti e libertà di tutti cittadini

- La Bielorussia deve rispettare i diritti e le libertà dei suoi cittadini, compresi gli atleti. E' l'appello lanciato dal ministero degli Esteri tedesco in relazione al caso dell'atleta bielorussa Kristina Timanovskaya. "Condanniamo regolarmente il loro trattamento nei confronti della società civile. Condanniamo fermamente il bullismo e l'intimidazione nei confronti dei media indipendenti e della società civile, che include certamente gli atleti. Invitiamo costantemente le autorità bielorusse a rispettare i principali diritti democratici, compresa la libertà di opinione e quella dei media, e questo vale per tutti i cittadini bielorussi, compresi gli atleti", ha detto la portavoce del ministero degli Esteri tedesco, Maria Adebahr. Tsimanousskaya ha rischiato ieri di essere rimpatriata in Bielorussia contro la sua volontà dopo essersi lamentata pubblicamente dei suoi allenatori alle Olimpiadi di Tokyo. L'atleta, che oggi avrebbe dovuto gareggiare nei 200 metri femminili, ha dichiarato di non avere intenzione di tornare nel suo Paese e ha cercato di ottenere la protezione della polizia giapponese all'aeroporto Haneda di Tokyo in modo da non dover salire a bordo del volo. (Geb)