Latina: Comune, agevolazioni e contributi per un totale di 270mila euro per Centri estivi

- Grazie a una continua e attenta progettualità messa in campo dal servizio Pubblica istruzione, la Giunta di Latina ha deliberato una variazione di bilancio per poter impegnare i 268.916,36 euro erogati dal Dipartimento per le politiche della famiglia tramite le Regioni e offrire al maggior numero possibile di bambini e bambine la possibilità di frequentare un centro estivo. I fondi verranno impegnati per: disponibilità di colonie gratuite per le famiglie in carico ai servizi sociali, fino alla concorrenza di euro 60.000; rimborsi alle famiglie per le spese sostenute per la frequenza dei centri estivi fino a 70.000 euro; contributi ai centri estivi per le spese sostenute fino a 40.000 euro; 20.000 euro per i centri estivi degli oratori e oltre 78.000 euro per l’acquisto di attrezzature che possano migliorare l’offerta educativa dei centri estivi comunali. (segue) (Com)