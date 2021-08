Latina: Comune, agevolazioni e contributi per un totale di 270mila euro per Centri estivi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con gli oltre 78.000 euro verranno infine acquistate le attrezzature per migliorare l’attività educativa, come arredi e spazi per la outdoor education. Tutto questo si aggiunge ai capitali già presenti in bilancio con i quali, il servizio Pubblica istruzione, unico servizio avente nelle sue linee funzionali l’organizzazione dei centri estivi, ha finanziato l’assistenza specialistica garantendo quindi, anche nei centri privati, l’accompagnamento ai bambini più fragili. Nelle variazioni dell’assestamento di bilancio sono infine presenti i fondi necessari a ristabilire, compatibilmente con le regole Covid, i tempi per garantire il pomeriggio nei nidi e nell’infanzia (più di 150.000 euro) e gli spazi per ottemperare alle regole del distanziamento (500.000 euro per le manutenzioni). (segue) (Com)