Bielorussia: atleta olimpica Tsimanousskaya ha ottenuto un visto umanitario dalla Polonia

- L'atleta olimpica bielorussa Krisztina Tsimanousskaya ha ricevuto un visto umanitario dalla Polonia. Lo ha detto il viceministro degli Esteri di Varsavia, Marcin Przydacz. L’atleta “è già in contatto diretto con i diplomatici polacchi a Tokyo” e la Polonia “farà tutto il necessario per aiutarla a continuare la sua carriera sportiva”, ha continuato il viceministro. “La Polonia sta sempre dalla parte della solidarietà”, ha concluso il suo messaggio su Twitter Przydacz. Anatoly Kotov, rappresentante del movimento di opposizione nazionale anticrisi della Bielorussia ed ex segretario del Comitato olimpico nazionale bielorusso, ha dichiarato all’agenzia di stampa russa “Sputnik” che Tsimanousskaya arriverà in Polonia alla fine di questa settimana. "Non arriverà domani, ma ci aspettiamo che ciò accada questa settimana", ha detto Kotov. Secondo il politico dell'opposizione, Timanousskaya, a cui è stato offerto asilo in altri Paesi, ha scelto la Polonia, poiché desidera essere "più vicina alla sua madrepatria". (Vap)