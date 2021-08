Vaccino: Fedriga, un sistema tiene se remano tutti nella stessa direzione, bisogna unire il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un sistema tiene se tutti remano nella stessa direzione. Lo ha detto Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza delle Regioni e del Friuli-Venezia Giulia, ospite del programma "L'aria che tira estate", su La7. "Non servono confronti accesi su come si combatte la pandemia - ha aggiunto Fedriga -, oggi dobbiamo cercare di unire il Paese. Serve equilibrio in questo momento, tenere insieme istituzione e comunità: così si vince la pandemia". (Rin)