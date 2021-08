Turchia: proseguono incendi nel sud del Paese, sale a 8 morti il bilancio delle vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono in Turchia le operazioni di spegnimento dei devastanti incendi, costati già otto 8 morti, che da cinque giorni stanno colpendo 21 provincie meridionali che affacciano sul Mediterraneo e interessando 32 centri abitati. Secondo quanto annunciato dal ministro dell’Agricoltura e delle Foreste, Bekir Pakdemirli, le squadre antincendio sono riusciti a domare 125 dei 132 incendi che hanno interessato il Paese negli ultimi giorni. Il ministro ha sottolineato che attualmente impiegati nello spegnimento dei roghi un totale di 16 aerei, nove droni, 45 elicotteri antincendio, sei elicotteri di supporto gestione, un elicottero senza equipaggio, 708 cisterne d’acqua e autopompe e 120 mezzi per il movimento terra e 4.800 persone tra Vigili del fuoco, protezione civile e forze di sicurezza. Nonostante gran parte dei roghi sia ormai sotto controllo, focolai continuano a divampare a Manavgat (Antalya ), Marmaris (Mugla) e nella città dell'entroterra di Milas (Mugla), dove le fiamme si sono avvicinate pericolosamente questa mattina alla centrale termo elettrica di Yenikoy. Nella famosa località turistica di Bodrum (Mugla), ieri un gruppo di turisti e personale di un hotel è stato evacuato in barca dopo che le fiamme hanno raggiunto il litorale. (segue) (Tua)