Turchia: proseguono incendi nel sud del Paese, sale a 8 morti il bilancio delle vittime (2)

- A seguito dell’intensità e dell’estensione degli incendi Ankara è stata costretta a richiedere già dal 29 luglio mezzi e personale anche dall’estero, in particolare da Russia, Ucraina, Iran e Azerbaigian. Tuttavia solo dal primo agosto, Ankara ha accettato l’aiuto fornito dall’Unione europea, attivando il meccanismo di protezione civile dell’Ue. Secondo quanto si legge in una nota della Commissione europea, Bruxelles ha contribuito a mobilitare un aereo Canadair dalla Croazia e 2 dalla Spagna. Il Commissario per la gestione delle crisi, Janez Lenarcic ha dichiarato: "L'Ue è pienamente solidale con la Turchia in questo momento molto difficile. Ringrazio tutti i Paesi che hanno offerto aiuto. I nostri pensieri sono con il popolo turco che ha perso i suoi cari e con il coraggioso i primi soccorritori che stanno facendo del loro meglio per combattere gli incendi mortali. Siamo pronti a fornire ulteriore assistenza". (Tua)