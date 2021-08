Roma 2021: i Liberisti italiani lanciano il sito web "Bernaudo sindaco"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato a sindaco di Roma per i Liberisti italiani, Andrea Bernaudo, ha lanciato online il suo sito "www.bernaudosindaco.it". Sfondo blu attraversato da una strisca gialla e la scritta in bianca che recita il nome del partito: questo il simbolo scelto da Bernaudo per la campagna elettorale di Roma 2021. Il portale web riporta biografia e programma. Al primo punto la liberalizzazione della gestione dei servizi pubblici attarverso cui "chiuderemo il contratto di servizio con Ama, per organizzare cinque bandi di gara aperti al libero mercato, anche internazionale, per la raccolta dei rifiuti". Sul fronte degli investimenti "verranno realizzati 4 impianti, nei punti cardinali della città, per chiudere il ciclo dei rifiuti; impianti ecologici a impatto zero che produrranno energia senza inquinare". Obiettivo è "con i risparmi di questa gestione e con l’energia prodotta procedere gradualmente ad azzerare la Tari per i cittadini romani, a partire dalle imprese". Infine "in attesa della costruzione dei nuovi termovalorizzatori - si legge sul sito web - l’emergenza va affrontata con la nomina di un commissario governativo e l’immediata assegnazione a imprese private e specializzate del servizio di raccolta con procedure semplificate". (Rer)