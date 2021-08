Milano: Sala, in via Lecco e via Melzo divieto asporto alcolici dopo mezzanotte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Divieto per l'asporto da mezzanotte alle 6 del mattino, a partire da inizio settembre. La misura, che interesserà la zona intorno a via Melzo e via Lecco a Milano, è stata annunciata dal sindaco Giuseppe Sala a margine della firma del protocollo d'intesa per una movida sicura, organizzata stamattina alla Prefettura. “Al momento c'è una zona che riteniamo più critica di altre: si tratta dell'area intorno a via Melzo e via Lecco, in cui agiremo anche sull'asporto”, ha detto. (Rem)