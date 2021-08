Strage Bologna: Cirielli (Fd'I), bene Fico, il governo renda pubblici gli atti secretati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A quarantuno anni di distanza, gli italiani non conoscono ancora la verità sulla Strage di Bologna. Condivido la posizione del presidente della Camera Roberto Fico: basta segreti, rendiamo note tutte le carte che il governo continua a tenere chiuse nei cassetti". Lo dichiara, in una nota, il Questore della Camera e presidente della Direzione nazionale di Fratelli d'Italia, Edmondo Cirielli. "Dal premier Draghi, quindi - continua il parlamentare - ci aspettiamo una svolta concreta, in merito alla desecretazione di tutti i documenti ancora oggi inaccessibili e collegati all'attentato terroristico. Gli italiani sono stanchi di aspettare e di sentire le solite frasi di circostanza. Abbiamo il dovere di non dimenticare, ma ancora di più dobbiamo fare pienamente luce su mandanti, esecutori e complici per rendere giustizia alle vittime, alle loro famiglie e alla nostra patria". (Com)