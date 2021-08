Giustizia: Sisto, processi si adeguino a nuove regole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto, intervenendo a "Coffee break" su La7, ha osservato che "nessuna riforma, è evidente, può essere definita perfetta: questa rappresenta, però - ha continuato - un notevole passo avanti verso una giustizia più giusta e rapida. Di conseguenza, anziché ripetere, inutilmente e infondatamente di 'favori alle mafie', bisognerebbe realisticamente impegnarsi perché i processi siano definiti nei nuovi, accelerati tempi previsti dalle nuove regole". L'esponente dell'esecutivo ha aggiunto: "Quanto alla prescrizione, non va dimenticato che fino alla sentenza di primo grado sono previsti tempi lunghissimi, sicché appare del tutto razionale e coerente che per il grado di appello e di Cassazione vi sia una minore durata. Sia chiaro, l'efficienza del processo non può e non deve mai significare riduzione dei diritti della difesa: è necessario migliorare la qualità della risposta, non ridurre le necessità della domanda di giustizia". (Rin)