Sicilia: trasferimento fraudolento di beni, sequestro da 88mila euro nel Trapanese

- Avrebbe trasferito ad altri i suoi beni per evitarne il sequestro. Ma il giudice per le indagini preliminari di Marsala ha disposto il sequestro di beni per 88mila euro a carico di un 47enne già noto alle forze dell’ordine e condannato per reati relativi allo spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, che avrebbe trasferito a una coppia di coniugi i beni, ora è indagato per trasferimento fraudolento per una coppia di coniugi. (Ren)