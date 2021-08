I fatti del giorno - America latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Messico: "processi" a ex presidenti, vincono i "sì" ma affluenza molto sotto il quorum - Si è chiusa con una affluenza inferiore al 10 per cento la consultazione popolare voluta dal presidente del Messico, Andrés Manuel Lopez Obrador, per decidere se aprire "processi" nei confronti degli ex capi dello Stato. Secondo i primi conteggi dell'Istituto nazionale elettorale (Ine), all'appuntamento si sono presentati tra il 7,07 e il 7,14 per cento degli aventi diritto, cifra di gran lunga inferiore al 40 per cento utile a rendere vincolante gli effetti della consultazione. Schiacciante, peraltro, la maggioranza dei voti favorevoli all'apertura di un "processo di chiarimento" delle decisioni politiche adottate dai capi dello Stato tra il 1988 e il 2018: tra l'89,36 e il 96,28 per cento dei "sì", contro un "no" stimato tra l'1,38 l'1,58 per cento. La consultazione popolare, la prima nella storia del Messico, è stata per diversi mesi oggetto di un serrato dibattito, legato soprattutto alla qualità e alla portata del quesito. (segue) (Res)