Haiti: indagini su morte suicida dell'ex titolare della unità anti corruzione - Un nuovo giallo anima la cronache di Haiti, uno di un mese dopo l'omicidio del presidente Jovenel Moise. Claudy Gassant, già titolare dell'unità di lotta contro la corruzione, è stato trovato morto nella giornata di sabato ad Arroyo Hondo, città della confinante Repubblica Dominicana. Secondo la versione offerta dalla moglie Saragdine, l'ex avvocato, trovato positivo alla Covid-19 e da tempo sofferente di una depressione, si sarebbe suicidato tagliandosi la gola. La polizia dominicana ha confermato che l'uomo è deceduto per una recessione profonda alla gola on arma bianca, ma - in attesa dell'autopsia - ha valutato anche altre ipotesi. Nelle ore immediatamente successive la morte sono state infatti fermate la mogli, rilasciata domenica sera, il guardiano della villa e due vicini accorsi sul posto. I coniugi Gassant si erano trasferiti nella Repubblica Dominicana per l'impiego consolare assunta da Saragdine.