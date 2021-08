I fatti del giorno - America latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Perù: indagato il nuovo ministro dell'Interno - La procura del Perù ha aperto un'indagine nei confronti di Manuel Carrasco Millones, poco dopo la sua nomina come ministro dell'Interno del governo di Pedro Castillo. Il 28 luglio, Carrasco Millones aveva ottenuto una licenza di 90 giorni dal suo incarico nella procura anticorruzione, grazie a una richiesta avanzata il giorno prima. Una via libera che arrivava però prima che si sapesse della sua nomina a ministro, circostanza che ha spinto i magistrati ad indagare su una possibile condotta illegale. Le indagini preliminari, si legge in una nota rilanciata dalla procura generale, si effettuano data la "incompatibilità per l'esercizio dell'inacrico di ministro di Stato, allo scopo di determinare se si sono trasgredite norme costituzionali o legali che disciplinano l'attività del pubblico ministero". La vicenda, pur minore, allunga il numero delle polemiche legate ai membri del nuovo esecutivo, a partire dalìla figura del primo ministro. (Res)