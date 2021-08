© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: Covid, Dabaiba annuncia arrivo di 1,2 milioni di dosi vaccino Sinopharm - Il primo ministro del governo di unità nazionale della Libia, Abdulhamid Dabaiba, ha annunciato oggi l’arrivo all’aeroporto internazionale di Mitiga, presso Tripoli, di un carico da un milione e 260 mila dosi del vaccino cinese Sinopharm contro il Covid-19. Nella giornata di domani arriveranno altre 800 mila dosi dello stesso vaccino, ha sottolineato il premier libico. Il capo del governo unitario nazionale ha confermato inoltre che prossimamente dovrebbe arrivare un ulteriore carico, comprendente mezzo milione di dosi. In tale occasione, il primo ministro ha fatto appello ai cittadini e ai residenti affinché si rechino ai centri vaccinali per la somministrazione, perché il vaccino rappresenta l’unico mezzo per proteggersi dal virus. Ali al Zanati, ministro della Salute, ha contestualmente annunciato una riduzione del tasso di contagi, dal 68 al 24 per cento, dopo le ultime restrizioni adottate dal governo, fra cui l’imposizione di un coprifuoco parziale. (segue) (Res)