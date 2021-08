I fatti del giorno - Nord Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: Consiglio di Stato, pronti a cooperare con Parlamento su legge elettorale - Hamad Brikao, presidente della Commissione per il percorso costituzionale dell’Alto consiglio di Stato libico, ha detto che la commissione ha incontrato il comitato omologo presso la Camera dei rappresentanti lo scorso gennaio a Hurghada, in Egitto, e le parti hanno concordato di svolgere prima un referendum sulla Costituzione. In un discorso tenuto in occasione della discussione sul processo costituzionale tra la Camera e il Consiglio, il presidente ha sottolineato che la missione di sostegno dell’Onu nel Paese (Unsmil) ha supervisionato l’accordo. L’Alto consiglio di Stato, ha aggiunto il presidente della commissione, ha approvato l’accordo in una seduta pubblica mediante votazione, e successivamente la decisione è stata inviata alla missione Onu in un messaggio ufficiale. Lo scorso febbraio, le parti si sono recate un’altra volta a Hurghada, e hanno concordato durante questo secondo round che nel caso in cui non fosse possibile tenere il referendum sulla bozza di Costituzione, allora le elezioni avrebbero luogo secondo una Base costituzionale preparata e approvata dal Consiglio di Stato. Il membro del Consiglio ha espresso la sua insoddisfazione per il fatto che Unsmil non abbia prestato attenzione a questo accordo raggiunto fra le due commissioni. Da parte sua, Al Senussi al Qummi, presidente della commissione per la preparazione delle proposte di legge elettorale del Consiglio di Stato, ha detto che la commissione è stata formata lo scorso 25 luglio per stabilire contatti con l’omologa commissione della Camera dei rappresentanti, allo scopo di raggiungere il quadro legale per le prossime elezioni. (segue) (Res)