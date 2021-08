I fatti del giorno - Nord Africa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia-Italia: Di Maio ricevuto dal capo del Consiglio di presidenza Menfi - Il presidente del Consiglio di presidenza libico, Mohammed Menfi, ha ricevuto questa mattina il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, presso la sede del Consiglio a Tripoli. L'ufficio per i media del governo di unità nazionale libico ha pubblicato le foto dell'incontro. A quanto si apprende, in seguito Di Maio, dopo vari incontri, vedrà il primo Ministro, Abdulhamid Dabaiba. Durante la permanenza in Libia il ministro Di Maio si recherà anche in Cirenaica. Secondo quanto annunciato dalla Farnesina, gli obiettivi della visita in Libia sono: proseguire il dialogo con i principali interlocutori libici sul processo di stabilizzazione e transizione istituzionale a guida Onu, che l’Italia sostiene con determinazione; auspicare un rinnovato impegno di tutte le parti libiche per favorire progressi concreti verso alcuni obiettivi chiave, tra cui lo svolgimento delle elezioni del 24 dicembre, l’attuazione del cessate il fuoco, l’adozione del bilancio unificato e la riconciliazione nazionale; approfondire le numerose iniziative in corso per il rafforzamento ad ampio spettro del partenariato bilaterale. (segue) (Res)