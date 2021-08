I fatti del giorno - Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Difesa: Marocco, trattative in corso per acquistare 22 elicotteri d'attacco turchi - Il Marocco è attualmente in trattative avanzate con la Turchia per l'acquisto di 22 elicotteri d'attacco T129 Atak. Lo ha rivelato il quotidiano marocchino "Lodisk", affermando che Ankara potrebbe raggiungere un accordo con Rabat, che include l’acquisto di missili e componenti per l’aviazione, del valore complessivo di 1,3 miliardi di dollari. Il quotidiano di intelligence "Tactical Report" ha riferito mercoledì scorso che il Marocco è in una fase avanzata dei negoziati con la Turchia per l'acquisto di elicotteri d'attacco T129 Atak. Il Marocco aveva precedentemente acquisito droni d'attacco Bayraktar Tb2 di fabbricazione turca, che hanno svolto un ruolo importante nella guerra del Nagorno-Karabakh tra le forze di Azerbaigian e Armenia. (segue) (Res)