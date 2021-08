© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: Alto consiglio di Stato inizia a redigere proposte di legge elettorale - Il presidente dell'Alto consiglio di Stato libico, Khaled al Mishri, ha tenuto ieri un incontro con il Comitato per la preparazione delle proposte di legge elettorale formato dal Consiglio. Secondo quanto riferisce l'ufficio stampa del Consiglio il comitato ha iniziato i suoi lavori per la definizione delle proposte elettorali. Quando l'organo avrà completato le proposte, entro i prossimi dieci giorni, tutte le autorità competenti saranno contattate in vista della presentazione al Consiglio di Stato, e successivamente alla Camera dei rappresentanti, per l'emanazione delle leggi. Ciò avviene in un momento in cui Salah al Sahbi, membro del comitato per la redazione della legge elettorale della Camera dei rappresentanti, ha confermato che la commissione ha finito di discutere i dettagli della legge per l’elezione diretta del presidente, così come la legge per eleggere il prossimo parlamento. E' quanto emerso durante i colloqui avvenuti nei giorni scorsi nella capitale italiana, Roma, con il capo dell'Alta commissione elettorale nazionale e con la Missione di sostegno delle Nazioni Unite. Secondo quanto ha affermato il portavoce della Camera dei rappresentanti, Abdullah Blihaq, citando un membro del comitato, dopo l’approvazione da parte della Camera dei rappresentanti la legge prevedrà lo svolgimento di elezioni presidenziali e parlamentari dirette dal popolo il 24 dicembre 2021. (Res)