- Israele: governo approva il bilancio che dovrà passare in parlamento entro il 4 novembre - Il governo israeliano ha approvato il bilancio 2021-2022 dello Stato dopo tre anni di stallo, al termine di una sessione durata tutta la notte. Secondo quanto riferisce il quotidiano israeliano “The Times of Israel”, il bilancio introdurrà una serie di profondi cambiamenti nella società. Il bilancio dovrà essere esaminato dalle commissioni e dal parlamento, la Knesset, in tre letture, entro il 4 novembre. Si tratta di una sfida chiave per il governo guidato da Naftali Bennett, nato lo scorso 13 giugno grazie all’intesa tra partiti di diversa provenienza, accomunati dall’intenzione di estromettere l’ex primo ministro, Benjamin Netanyahu. "Dopo tre anni di stagnazione, Israele è tornato al lavoro", ha detto il premier in una nota diramata dal suo ufficio. "Chiedo ai membri del governo di capire la grandezza del momento", ha detto Bennett. "Dopo anni di abbandono, questa mattina abbiamo prodotto il budget più audace e più incentrato sulla concorrenza, il più utile per le fasce più deboli (della società) e il più preoccupato per il futuro dei nostri figli". Il ministro delle Finanze, Avigdor Liberman, ha affermato che le riforme, che devono ancora essere approvate dalla Knesset, porteranno un cambiamento tangibile nella vita di molti. (segue) (Res)