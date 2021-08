I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siria: Ong, a luglio uccisi 129 civili, tra loro 44 bambini - La Rete siriana per i diritti umani (organizzazione non governativa con sede nel Regno Unito) ha documentato, in un rapporto diffuso ieri, domenica primo agosto, che 129 persone sono state uccise durante il mese di luglio 2021. Tra queste ci sono anche 44 bambini e 17 donne. Inoltre, riporta l’associazione umanitaria, dieci delle vittime sono morte a seguito di torture. Secondo il rapporto, citato dal quotidiano panarabo “Al Arabi al Jadid”, il numero delle vittime, a causa delle incursioni del governo siriano, è aumentato del 52 per cento nella regione di Idlib. "Alla fine di luglio”, si legge nel rapporto, “anche il governatorato di Daraa, nel sud della Siria, ha assistito a una notevole escalation di violenza dovuta agli scontri tra forze del regime siriano e i gruppi locali". La Ong ha anche sottolineato che sono otto i civili rimasti uccisi per l’esplosione di mine anti uomo, cinque dei quali bambini. Per quanto riguarda le responsabilità, la Rete ha documentato che dei 129 civili, 46 sono morti per mano del governo di Damasco; le forze russe, da parte loro, hanno ucciso 21 civili, tra cui 12 bambini e tre donne, mentre le forze indipendenti siriane sono responsabili della morte di undici civili. Il rapporto registra anche l'uccisione di 50 civili, per mano di altre parti. Vengono quindi evidenziata la violazione della quarta Convenzione di Ginevra e dei suoi articoli 27, 31 e 32, per via dell'uso di armi da fuoco contro i civili, fatto che, riporta il documento, "esprime una mentalità criminale e un intento premeditato con lo scopo di provocare il maggior numero di morti possibile". (segue) (Res)