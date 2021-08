© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iraq: sventata esplosione di due torri elettriche nell’Anbar - L’agenzia federale di investigazione e intelligence del ministero dell’Interno iracheno ha sventato il tentativo di fare esplodere due torri elettriche, nella regione di Anbar. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa locale "Ina", la “Cellula per i media e la sicurezza” irachena ha dichiarato, domenica primo agosto, in un comunicato ufficiale, che la minaccia sarebbe stata sventata grazie al costante tracciamento delle forze impegnate nell’operazione. "Questo lavoro”, ha spiegato l’agenzia di intelligence, “è avvenuta in collaborazione con le unità di terra rappresentate dalla Ventinovesima brigata e da una forza del commando affiliato alle operazioni di Al-Jazeera", osservando che "gli esplosivi sono stati disattivati senza alcun incidente”. (Res)