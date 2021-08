© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina: servizi di formazione, tre società multate per pubblicità ingannevole e "prezzi illegittimi" - L'autorità di regolamentazione del mercato della Cina ha inflitto a tre società specializzate in servizi di formazione multe per un totale di 1,92 milioni di yuan (297 mila dollari) per "pubblicità ingannevole", "gestione di scuole senza licenza" e "prezzi illegittimi". Lo ha annunciato oggi il quotidiano pechinese "Beijing Youth Daily", secondo cui le tre società coinvolte, Xueda Education, Abc Foreign Language School e 51talk (nota come China Online Education), non hanno ancora rilasciato commenti. La Cina ha emanato rigide regolamentazioni il mese scorso per controllare il settore del tutoraggio e del doposcuola, con l'obiettivo di migliorare ulteriormente la qualità dell'istruzione e dell'insegnamento, ridurre l'onere dell'insegnamento privato e i costi dell'istruzione. Le nuove regole intendono impedire alle aziende che offrono programmi scolastici di realizzare profitti, raccogliere capitali o diventare pubbliche. (Res)