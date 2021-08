Difesa: britannica Meggitt rilevata per 7,4 miliardi di euro dalla società rivale Parker-Hannifin (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante sono previsti una serie di riscontri positivi da questa trattativa, come il raddoppiamento del segmento dei Sistemi Aerospaziali di Parker ed un premium considerevole per Meggitt, la settimana scorsa il governo britannico ha annunciato che potrebbe intervenire in altre operazioni relative al settore dell’industria della difesa. Fra questi, la potenziale acquisizione di Ultra Electronics dal competitor statunitense Cobham, mentre è stata rifiutata l’offerta di Lone Star a Senior. Per far fronte ai limiti posti dal governo britannico, nell’accordo, Parker, si impegna legalmente ad avere un consiglio di amministrazione maggiormente costituito da cittadini inglesi e, nei prossimi cinque anni, ad aumentare del 20 per cento le spese in Ricerca e Sviluppo nel Regno Unito. (Rel)