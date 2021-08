Credito: Spagna, oggi debutta in Borsa nuova banca nata da fusione tra Unicaja e Liberbank

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire da oggi la nuova entità nata dalla fusione tra Unicaja e Liberbank è quotata in Borsa dopo la registrazione nello scorso fine settimana al registro mercantile spagnolo. Come riferisce il quotidiano "Cinco Dias", Unicaja dispone di 113 miliardi di attivi e oltre 4,5 milioni di clienti ed una presenza nell'80 per cento del territorio spagnolo. La fusione di Unicaja e Liberbank, che mantiene il nome Unicaja, ha dato origine alla quinta banca del Paese. Gli attuali azionisti di Unicaja posseggono il 59,5 per cento del capitale e quelli di Liberbank il 40,5 per cento. (Spm)