Catania: oggi alle 17 premio a migliori idee start-up siciliane

- Premi da 10 mila euro ciascuno per le dieci migliori idee d'impresa presentate da giovani siciliani. Saranno consegnati oggi alle 17, al PalaRegione di Catania, via Beato Bernardo 5, ai vincitori del concorso "La tua idea di impresa in Sicilia" bandito dalla presidenza della Regione Siciliana e dall'Irfis.Alla cerimonia aperta ai giornalisti saranno presenti il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, il vicepresidente della Regione, Gaetano Armao, il presidente dell'Irfis, Giacomo Gargano, il presidente e i componenti del comitato di valutazione dei progetti. (Ren)