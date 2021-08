Abruzzo: Di Matteo(Lega), intesa tra Uni-Te e Fira modello da seguire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La convenzione firmata tra l'Università di Teramo e la Fira, società in house della Regione Abruzzo, segna lo spartiacque per il futuro della nostra regione: la creazione di più sinergie che sappiano progettare iniziative capaci di essere valutate a livello europeo e nazionale è proprio ciò a cui l'Abruzzo deve guardare. Lo afferma in una nota Emiliano Di Matteo (Lega), consigliere regionale, circa il protocollo siglato tra UniTe e Fira per lavorare all'unisono alla ricerca di fondi, in particolare quelli del Recovery, con l'obiettivo dello sviluppo del territorio. "Sarà il Programma Next Generation EU, come il Recovery Plan e l'iniziativa React EU, a ispirare la Programmazione 2021–2027 della Regione Abruzzo. Un modello di sinergia per la ripartenza dopo la pandemia", prosegue Di Matteo. (Gru)