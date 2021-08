Lombardia: Scurati (Lega), Regione celebri 20 anni scomparsa Miglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una mozione in Consiglio Regionale affinché venga celebrato il ventennale della morte del professor Gianfranco Miglio. Il documento vede come proponente e prima firmataria Silvia Scurati, consigliere regionale della Lega. "Gianfranco Miglio – afferma Scurati – ha contribuito a cambiare in senso regionalista un Paese come l'Italia, legato fin dal XIX secolo a un modello fortemente centralista. Grazie a Miglio ha avuto luogo l'introduzione di processi di autonomia politica e amministrativa, deliberatamente ispirati alle dottrine e ai principi del federalismo". Nato l'11 gennaio 1918 a Como, dove morì il 10 agosto 2001, fu Preside della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Cattolica di Milano dal 1959 al 1989. È stato uno dei massimi scienziati della politica del nostro paese. Il grande giurista tedesco Carl Schmitt lo definì "il maggior tecnico delle istituzioni e l'uomo più colto d'Europa". (segue) (Com)