Lombardia: Scurati (Lega), Regione celebri 20 anni scomparsa Miglio (2)

- "Gli studi di Miglio – prosegue Scurati - sono fondamentali per comprendere l'essenza e le origini delle idee di stato e di federalismo". La mozione impegna la Giunta Regionale a promuovere una serie di iniziative a partire dall'istituzione di un "Premio Gianfranco Miglio" da assegnare alla migliore o alle migliori Tesi di Laurea riferite alla Lombardia e discusse negli ultimi due anni accademici nelle Università della Regione. "Questo – spiega Silvia Scurati - anche in considerazione della grande sensibilità del professore lariano nei confronti delle giovani generazioni, premio che potrebbe consistere in una o più borse di studio". Si chiede infine di dedicare a Gianfranco Miglio, di concerto con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, la "Sala Eventi" del primo piano di Palazzo Pirelli o un altro luogo significativo. (Com)