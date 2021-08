Roma: operaio nasconde in casa arsenale di armi da taglio, scoperto dopo aggressione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un operaio romano di 57 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato dai carabinieri al Trullo di Roma per minaccia aggravata, lesioni personali e porto abusivo di oggetti atti a offendere. L'uomo è ritenuto responsabile di un'aggressione subita da un 44enne romano lo scorso 29 luglio. La vittima ha raccontato che, nel corso di una lite scoppiata per futili motivi, il 57enne lo ha minacciato, aggredito e ferito lievemente nel tentativo di colpirlo con un’arma da taglio. I carabinieri acquisita la denuncia del 44enne hanno dato un volto all’aggressore e ieri pomeriggio lo hanno rintracciato nella casa in via Giovanni Porzio: qui hanno perquisito l'appartamento e hanno sequestrato sette coltelli a serramanico, lunghi tra i 10 ed i 20 centimetri, un nunchaku (manganello con catena), un pugnale lungo 20 centimetri, un pugnale a mezza luna lungo oltre 20 centimetri, una roncola, due sciabole katana, una balestra e un arco con relativa freccia. L'operaio è stato quindi denunciato. (Rer)