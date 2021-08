Milano 2021: Goggi, su Area B e C sbagliano sia Sala che Bernardo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su quanto dichiarato da Bernardo sulle aree a traffico limitato, il candidato sindaco dei Socialisti a Milano Giorgio Goggi commenta in una nota affermando che “Ha parzialmente ragione Bernardo nel dire che l'area C non ha ridotto l'inquinamento, le indagini degli epidemiologi, che nessuno ha avuto il coraggio di divulgare, dimostrano che la riduzione dell'inquinamento tra l'area C e il resto della città è inferiore alla precisione degli strumenti di misura. Cosa che in un'area così vasta era facilmente intuibile. Tuttavia, non è possibile lasciare il centro di Milano in balia di un traffico non regolato”. Goggi conferma così la sua "ricetta" già progettata in passato: “Una zona a traffico limitato che consenta l'accesso a chi ne ha bisogno ma lasciando spazi molto più ampi alla pedonalità è possibile ed è già stata progettata negli anni scorsi, ma mai attuata perché la limitazione basata sull'inquinamento era mediaticamente più spendibile, anche se senza risultati di rilevo. Quando poi fossero riaperti i Navigli, e realizzato un modesto incremento di parcheggi in struttura, la regolazione del traffico sarebbe automatica, la qualità ambientale incredibilmente aumentata, le emissioni diminuite, senza ledere i bisogni dei residenti”. (segue) (Com)