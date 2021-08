Milano 2021: Goggi, su Area B e C sbagliano sia Sala che Bernardo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E dopo l'area C Goggi interviene anche sull'area B: “Quanto all'area B, che ha limiti più stringenti di quelli regionali, va tenuto presente che l'attuazione di queste misure deve essere graduale e non deve creare due classi di cittadini: quelli che si possono permettere l'auto elettrica (praticamente solo quelli che possiedono un box, più pochissimi che potranno ricaricarla in strada vista la scarsità di colonnine finno al 2030) e quelli che si possono permettere gli ultimi modelli di auto a motore termico. Ci si chiede perché negli ultimi quindici anni non si siano costruiti più parcheggi d'interscambio, ancora fermi a circa 15.000 posti per poco più di 400.000 auto in ingresso a Milano prima della pandemia, e nemmeno altri parcheggi d'interscambio alle stazioni del passante e delle metropolitane. Così come le metropolitane di Milano vengono intensamente utilizzate appena aperte, anche i parcheggi d'interscambio vengono subito riempiti appena disponibili, non si capisce perché Milano se ne sia dimenticato, oggi sarebbe possibile realizzarli anche con il contributo dei privati. Va ricordato che Milano vive e prospera anche grazie al contributo di tutti gli abitanti dell'area urbana anche la circonda, pienamente inseriti nel sistema economico milenese, compresi i pendolari. Erigere barriere all'ingresso della città può essere assai nocivo per l'economia milanese”. (Com)