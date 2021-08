Farnesina: oggi missione Di Maio in Libia, obiettivo proseguire dialogo su stabilizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguire il dialogo con i principali interlocutori libici sul processo di stabilizzazione e transizione istituzionale a guida Onu, che l’Italia sostiene con determinazione; auspicare un rinnovato impegno di tutte le parti libiche per favorire progressi concreti verso alcuni obiettivi chiave, tra cui lo svolgimento delle elezioni del 24 dicembre, l’attuazione del cessate il fuoco, l’adozione del bilancio unificato e la riconciliazione nazionale; approfondire le numerose iniziative in corso per il rafforzamento ad ampio spettro del partenariato bilaterale. Questi gli obiettivi principali della missione che il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, svolgerà oggi, lunedì 2 agosto, in Libia per incontrare un ampio ventaglio di interlocutori. Lo riferisce una nota della Farnesina. È la quinta volta da inizio anno che il titolare della Farnesina si reca in visita nel Paese, a testimonianza dell’assiduità dell’impegno dell’Italia a favore della stabilizzazione della Libia, che ha segnato un importante passo avanti con la riapertura della strada costiera Sirte-Misurata annunciata alla vigilia della visita. La missione, che prevede una tappa anche in Cirenaica, avviene sulla scorta del rafforzamento della presenza istituzionale italiana sul terreno, a seguito della recente riattivazione del consolato generale a Bengasi. Al centro degli incontri inoltre gli sforzi congiunti per il rilancio della cooperazione economica tra i due Paesi in vari settori (infrastrutture; energia; trasporti) anche alla luce degli esiti positivi del Business Forum ospitato alla Farnesina il 31 maggio scorso alla presenza del primo ministro, Abdulhamid Dabaiba. In agenda anche le iniziative e le prospettive di collaborazione in ambito migratorio, sanitario e culturale. (Res)