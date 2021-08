Nicaragua: Ue l'impone sanzioni su altri otto cittadini (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento del Nicaragua, controllato dalle forze vicine al governo di Daniel Ortega, ha anche revocato la personalità giuridica a 24 organizzazioni non governative, 15 delle quali sono associazioni mediche finite al centro di polemiche per le critiche rivolte alla gestione della pandemia da Covid-19. La misura, passata con 70 voti favorevoli, zero contrari e 16 astensioni, intende sanzionare i presunti "ostacoli" frapposti al lavoro "di controllo e vigilanza del Dipartimento di registro e controllo delle associazioni del ministero dell'Interno". Il governo accuse le ong di non aver rinnovato per tempo i propri organi dirigenti, di non aver riportato alle autorità competenti i bilanci contabili, il riassunto dei por programmi, o i documenti che certificano origini delle donazioni ricevute. (segue) (Beb)