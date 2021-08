Molise: Primiani (M5s) critica i continui tagli alle corse autobus e il silenzio della Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere regionale del Molise ed esponente del Movimento 5 stelle Angelo Primiani ha criticato la decisione della Atm Molise che ha sospeso la corsa delle ore 9:30 tra Campobasso e Roma. "In pratica ha soppresso uno dei pochi, principali collegamenti tra il Molise e la Capitale. Tutto questo accade nel silenzio tombale della Regione che non ha detto una sola parola, né risulta abbia fatto nulla per tutelare centinaia di molisani che, in tanti casi, grazie a quei collegamenti vanno a lavorare", ha aggiunto Primiani. (Gru)