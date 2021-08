Strage Bologna: Casellati, proseguire opera di desecretazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un obiettivo di trasparenza, accessibilità e conoscenza - continua Casellati - a cui continuo a credere e per il quale intendo proseguire, come ho promesso, l'opera di desecretazione degli atti delle Commissioni di inchiesta che hanno lavorato sulle grandi stragi del passato. Perché l'Italia di oggi e quella di domani non dimentichino mai ciò che è stato e che non deve più accadere. Perché onorare la memoria di tanti innocenti e dare un senso al loro sacrificio significa anche impegnarsi ogni giorno per saldare il patto di fiducia tra cittadini e istituzioni su cui si fonda la nostra democrazia e preservare così quella coesione identitaria che è da sempre la grande forza dell'Italia e degli italiani. Ciò che ha consentito al nostro Paese di vincere le sfide più dure della sua storia e che può guidarlo, oggi, verso un futuro di rinascita e di nuove speranze", conclude la presidente del Senato. (Com)