Moldova: Covid, 150 mila dosi di vaccino Johnson & Johnson arrivano a Chisinau

- Un nuovo lotto di 150 mila dosi di vaccino Johnson & Johnson contro il coronavirus è arrivato oggi in Moldova mediante il programma Covax. Lo riferisce il ministero della Salute moldavo con un comunicato. La Moldova ha ricevuto finora 301.200 dosi di Johnson & Johnson su un totale di 500 mila previste. Le dosi saranno distribuite proporzionalmente ai punti vaccinali del Paese. Il segretario di Stato al ministero dell'Interno, Tatiana Zatic, afferma che c'è una forte domanda per questo preparato in Moldova. Ad oggi, circa 59 mila persone sono già state vaccinate con esso. Il vaccino di Johnson & Johnson è prodotto dall'omonima azienda farmaceutica americana, viene somministrato per via intramuscolare con una singola dose ed è consigliato a persone di almeno 18 anni di età. (Rob)