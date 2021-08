Migranti: Salvini, numero degli sbarchi non ha precedenti, Lamorgese faccia il ministro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di sbarchi che si sta registrando "in quest'anno di difficoltà di post Covid non ha precedenti negli ultimi anni, neanche con Alfano si erano registrati così tanti sbarchi a luglio". Lo ha detto Matteo Salvini, leader della Lega, ospite su Skytg24. Quindi "non è la Lega a dover entrare o uscire" dal governo, "è il ministro dell'Interno che è pagata per occuparsi della sicurezza nazionale, per presidiare e difendere i confini, se è in grado di farlo le diamo tutto l'aiuto possibile, se non è in grado di farlo ne paga le conseguenze", ha aggiunto Salvini. "Faccio l'esempio dell'ennesima nave che in queste ore è in acque straniere, la Ocean Viking, dopo aver raccolto centinaia di migranti in acque libiche, se arriverà l'ennesimo carico di 550 immigrati clandestini ancora una volta in Italia, nave straniera, acque straniere, c'è qualcuno che non sa fare il suo lavoro". Se la ministra Lamorgese "non comincia a fare il ministro dell'Interno dovrebbe mettere sé stessa in discussione. Io il ministro l'ho fatto, e vado a processo - ha concluso il leader della Lega - per aver difeso il mio Paese". (Rin)