Regno Unito: Covid, niente più quarantena per completamente vaccinati provenienti da Usa e Ue

- Le persone che sono state completamente vaccinate contro il Covid-19 negli Stati Uniti o nell'Unione europea non devono più sottoporsi ad autoisolamento al loro arrivo nel Regno Unito anche se provengono da Paesi inseriti nella lista a rischi di contagi. La regola è in atto dalle 5 di questo lunedì. Ai vaccinati con doppia dose provenienti da Usa e Stati membri dell'Ue non sarà richiesto auto isolarsi al loro arrivo nel Regno Unito, a condizione che il Paese di origine non sia a rischio contagio. Il cambiamento è stato attuato dal governo britannico al fine di accelerare il ravvicinamento fra le persone, specialmente le famiglie. Anche se ciò implica un passo in più verso la libertà, le compagnie aeree pressano per allargare la lista verde inglese, e le procedure rimangono rigorose. Mentre certi minorenni non avranno obblighi di test, tutti gli altri dovranno presentare sia un antigenico o un test Pcr prima della partenza, sia un altro Pcr il secondo giorno dall’arrivo nel territorio inglese. A non dover sottoporsi a quarantena restano i minorenni e i vaccinati con doppia dose provenienti da paesi a rischio contagio. Tutte le altre persone dovranno invece rispettare la regola dei dieci giorni di quarantena sul territorio britannico, contrariamente alla Francia, che invece impone l’auto isolamento anche in caso di doppia dose.(Rel)