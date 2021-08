Roma: sei arresti per droga e una denuncia da sud a nord della Capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sei persone sono state arrestate per droga in poche ore dalla polizia a sud di Roma. In zona Romanina è finito in manette un italiano 23enne che da diverso tempo aveva intrapreso una florida attività di spaccio neil suo quartiere e spingendosi fino a Tor Vergata. I poliziotti hanno individuato la sua abitazione a seguito di indagini e con una scusa hanno citofonato. Quando il 23enne è sceso in strada è stato informato e gli agenti hanno perquisito la sua casa, dove sono stati rinvenuti e sequestrati 45 grammi di cocaina. In via dell'Archeologia, a Tor Bella Monaca, un italiano di 17 anni è stato trovato in possesso di 13 dosi di cocaina e, a seguito di perquisizione domiciliare, sono state rinvenute ulteriori 23 dosi della stessa droga. In zona Fidene-Serpentara, durante un controllo, gli agenti hanno un 24enne italiano che era in possesso di 5 grammi di hashish: nella sua casa sono stati rinvenuti altri 115 grammi della stessa sostanza. In zona centro, invece, è stato arrestato un senegalese di 35 anni, trovato in possesso di 30 grammi di cocaina. Infine è stato denunciato un 17enne italiano trovato in possesso di 320 euro in contanti e 4,5 grammi di cocaina. (Rer)