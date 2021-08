Strage Bologna: Garavini (Iv), fare luce su mandanti ed esecutori per rendere giustizia alle vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quarantuno anni fa il più efferato atto stragista della storia repubblicana. L’esplosione del 2 agosto 1980 alla Stazione di Bologna rimane una ferita aperta per il nostro Paese. Lo dichiara la senatrice Laura Garavini, Vicepresidente commissione Esteri e Vicecapogruppo vicaria Italia Viva-Psi. "L'auspicio è che il nuovo processo faccia finalmente luce su mandanti ed esecutori. Per dare, una volta per tutte, giustizia alla memoria delle 85 vittime", aggiunge Garavini. (Rin)