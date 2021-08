Scuola: alunni incontrano ministro Bianchi e comandante carabinieri Luzi a Sentinelle Biodiversità nell'Isernino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Carabinieri e scuola insieme per un’alleanza educativa all’insegna dei valori e della sostenibilità". L'annuncio in una nota. L'incontro, come si legge nel documento "avrà luogo mercoledì, alle 10.15, presso la riserva naturale statale di “Montedimezzo”, a Vastogirardi (Isernia), sede del locale reparto carabinieri Biodiversità, il conferimento da parte dell’Arma dei Carabinieri del titolo di Sentinelle della biodiversità a centocinquanta studenti delle scuole di ogni ordine e grado provenienti dal Molise e da altre parti d’Italia. L’evento si inserisce nell’ambito delle attività dell’accordo tra Ministero dell’Istruzione e Arma per il piano scuola Estate che, dopo il brusco arresto per via della pandemia, vuole restituire ai più giovani spazi di socialità imprescindibili ripensando la scuola nei luoghi e nei tempi". La mission "sarà affidata alle studentesse e agli studenti presenti all’incontro dal comandante generale dei carabinieri Teo Luzi come segno per il forte impegno della Polizia ambientale più grande d’Europa verso la custodia dell’ambiente. La condivisione con il Dicastero trasteverino è quella di un obiettivo comune strategico per lo sviluppo del Paese proprio attraverso la tutela del territorio a partire dal coinvolgimento dei giovani. Significativa è la scelta del sito collocato in una delle regioni più verdi d’Italia, il Molise, e in una delle Riserve tra le prime ad essere riconosciute dall’Unesco". (segue) (Ren)