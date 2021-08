Scuola: alunni incontrano ministro Bianchi e comandante carabinieri Luzi a Sentinelle Biodiversità nell'Isernino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma non è tutto: "Con un collegamento in videoconferenza, il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi parteciperà all’iniziativa per condividere il valore dell’alleanza tra le due Istituzioni rappresentate, allo scopo di dare priorità alle finalità verso le quali il Dicastero del mondo scolastico da lui guidato, si sta fortemente orientando". E dunque: "La Ri-Generazione ambientale e la cura della casa comune, infatti, non solo rientrano tra gli obiettivi dell’Agenda Onu 2030 per lo sviluppo sostenibile, ma sono altresì le stesse priorità inserite nel documento conclusivo del G20 Istruzione di Catania". Infine: "La mattinata del 4 agosto ruoterà attorno a una serie diverse di attività riconducibili all’ educazione alla tutela ambientale e della biodiversità svolte dagli studenti e dalle studentesse nel centro di Biosfera dell’Alto Molise. Significativo sarà il segno della giornata con la consegna del riconoscimento nelle loro mani a margine dell’incontro e delle attività nella Riserva naturalistica “Montedimezzo”. Allo stesso modo, rappresenta il gesto simbolico che indicherà non solo la fine di un percorso educativo, ma anche l’affidamento ai “nuovi ecologisti” di un compito di responsabilità per salvaguardare un bene tanto prezioso". (Ren)