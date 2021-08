Armenia: presidente Sarkissian nomina ufficialmente Pashinyan come nuovo primo ministro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente armeno Armen Sarkissian nel corso della prima giornata di lavori del nuovo Parlamento, ha incaricato ufficialmente Nikol Pashinyan come nuovo primo ministro. È quanto riferito dal servizio stampa presidenziale. "Guidato dalle disposizioni della Costituzione, nomino Nikol Pashinyan primo ministro della Repubblica di Armenia", si legge nel decreto presidenziale pubblicato sul suo sito web. Secondo la Costituzione armena, il presidente armeno nomina immediatamente un candidato nominato dalla maggioranza parlamentare come primo ministro all'inizio del mandato della neoeletta Assemblea nazionale. Allo stesso tempo, la legge fondamentale prevede che, in caso di elezioni anticipate, il mandato della neoeletta Assemblea nazionale decorra dal momento dell'apertura della sua prima sessione. (Rum)