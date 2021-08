Quirinale: Salvini, di elezione ne riparleremo a febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha dichiarato su Skytg24 di avere "troppo rispetto per il presidente in carica Mattarella e per il presidente del Consiglio Draghi per anticipare oggi, 2 agosto, quello che dovrà succedere a febbraio dell'anno prossimo". In questo momento gli italiani "hanno come priorità la salute, il lavoro e il ritorno a scuola per i figli, non chi farà il presidente della Repubblica", ha aggiunto Salvini. "Ne parliamo a febbraio dell'anno prossimo, prima ci sono tante altre cose da fare, non voglio tirare per la giacchetta nessuno", ha concluso il leader della Lega. (Rin)